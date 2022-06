Geschreven door Jessica Westdijk 20 jun 2022 om 10:06

Na lang wachten is het dan eindelijk zover: Ajax heeft het thuisshirt voor 2022/2023 gepresenteerd!

Er gingen al een tijdje foto’s van het nieuwe shirt rond, dus hoe het shirt eruit kwam te zien was grotendeels al bekend. Zo is het moderne logo na een jaar afwezigheid weer terug en hebben de logo’s en drie sterren een gouden randje. Goud is sowieso behoorlijk aanwezig in het shirt. Als je kiest voor bedrukking, zal de naam en het rugnummer namelijk volledig in het goud zijn.