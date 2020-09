Geschreven door Jessica Westdijk 19 sep 2020 om 20:09

Het is half juli 2018, als Ajax een vriendschappelijk duel speelt tegen Anderlecht. Ook Hassane Bandé maakt minuten. De linksbuiten is voor ruim 9 miljoen euro overgekomen van KV Mechelen, waar hij het seizoen daarvoor 12 goals had gemaakt en 2 assists gaf. De verwachtingen zijn dus hooggespannen, maar al na tien minuten moet Bandé na een harde tackle het veld ruimen. Niet veel later blijkt dat de Burkinees zijn kuitbeen heeft gebroken en zijn enkelbanden gescheurd. Herstel: minimaal een zes maanden.

Zes maanden gaan voorbij en worden negen maanden. En negen maanden worden twaalf maanden. Ondertussen ziet Bandé zijn nieuwe teamgenoten tot de halve finale van de Champions League reiken, de beker winnen en landskampioen worden. Hij heeft zelf geen minuut kunnen maken, maar op alle foto’s van de festiviteiten is hij van de partij. Bandé ligt duidelijk prima in de groep. Eind oktober 2019, zo’n 15 maanden nadat hij zijn blessure opliep, maakt de aanvaller eindelijk weer minuten in een officieel duel. Drie minuten mag hij invallen bij Jong Ajax tegen Jong FC Utrecht. In de duels die daarop volgen, volgen meer invalbeurten. Verder maakt hij minuten in een oefenduel met Willem II tijdens de interlandperiode. In januari 2020 besluiten Ajax en de speler dat het beter is als hij ergens anders weer wat wedstrijdritme gaat krijgen.

Het Zwitserse FC Thun, dat op dat moment al hekkensluiter is in de competitie, wordt voor anderhalf jaar de werkgever van Bandé. Althans, dat is de bedoeling. Bandé doet weliswaar wedstrijdritme op en komt 11 keer in actie, maar degradeert deze zomer met zijn ploeg naar het tweede Zwitserse niveau. We zoeken Bandé op bij de start van de competitie. FC Thun neemt het in eigen huis op tegen FC Stada Lausanne-Ouchy. Bandé zit op de bank en blijft daar ook de hele wedstrijd zitten, op een paar minuten warmlopen na. Toch krijgen we hem na afloop te spreken en krijgen we eindelijk antwoord op die prangende vraag: Hoe gaat het met Hassane Bandé.

Het gaat goed met hem, zo vertelt hij. Dat hij niet speelt, heeft ermee te maken dat hij waarschijnlijk binnenkort naar een andere club gaat. Zo is er interesse uit onder andere Turkije en Spanje: “Er is op dit moment interesse van diverse clubs, maar Turkije wordt het niet. Ik weet nog niet waar ik dit seizoen ga spelen, daarover ben ik in gesprek met Ajax en ik wacht op het antwoord van Marc Overmars”, zo vertelt hij. Hij is blij met de minuten die hij de afgelopen maanden heeft kunnen maken in Thun, maar het is tijd voor iets anders: “Het niveau hier is niet heel hoog, zoals je hebt kunnen zien. De speelstijl hier is ook niet mijn stijl, niet waar ik plezier in heb. Ik wil ergens spelen waar ik mezelf en mijn stijl kan laten zien. Een club waar gespeeld wordt zoals bij Ajax: tiki-taka, 4-3-3.”

Met de club heeft hij zo nu en dan contact. Aan een terugkeer in Amsterdam durft hij voorlopig niet te denken. Minuten maken op een hoger niveau, waar dan ook, is nu zijn grootste wens. Toch voelt hij zich verbonden met Ajax, hoewel hij geen minuut in het eerste speelde: “Ik heb nog altijd veel contact met mijn broertje, zoals ik hem noem, Lassina Traoré. Verder spreek ik Andre Onana ook geregeld. Van hen hoor ik hoe het gaat en verder volg ik het nieuws rondom de club en de wedstrijden. Ik voel me nog steeds onderdeel van het team.”