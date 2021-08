Geschreven door Jessica Westdijk 20 aug 2021 om 10:08

Het wachten erop duurde lang, maar eindelijk is ‘ie er: het derde shirt dat Ajax gaat dragen in het seizoen 2021/2022.

Al een paar maanden geleden werd duidelijk dat dit shirt een ode aan Bob Marley zou worden, wiens Three little birds nog altijd vrijwel iedere thuiswedstrijd wordt gedraaid. Het shirt is zwart en de drie Adidas-strepen hebben de kleuren groen, geel en rood. Op de achterkant van het shirt dragen de drie vogeltjes die drie Amsterdamse kruizen.

De logo’s van Adidas, Ziggo en Ajax zelf zijn in het rood op het shirt gedrukt. De bedrukking van de namen en rugnummers is in het geel, met een rode en groene rand eromheen. Bij het derde shirt zal Ajax een zwart broekje met rode bedrukking dragen. Tot slot zijn ook de kousen bij het derde tenue zwart, met in het rood de drie kruizen. De drie strepen zijn hierop weer in het rood, geel en groen.

