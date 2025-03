Eintracht Frankfurt mist Duits international in uitduel tegen Ajax

Via de eigen clubkanalen maakt Eintracht Frankfurt melding van de afwezigheid van de voetballer in Amsterdam. De 28-jarige Koch mist dus het duel in de Johan Cruijff ArenA, maar het is nog onduidelijk of de Duitser de wedstrijd in Frankfurt gaat halen.

Het is niet de eerste keer dat Koch vanwege een blessure niet beschikbaar is voor Eintracht Frankfurt. De voormalig voetballer van Leeds United was tegen Leverkusen pas net weer terug van een schouderblessure, waardoor hij de voorgaande drie wedstrijden ook al vanaf de tribunes moest toekijken.