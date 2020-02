Geschreven door Jessica Westdijk 22 feb 2020 om 16:02

Een onaangename verrassing voor Carel Eiting afgelopen donderdag. De middenvelder heeft de laatste tijd geregeld een basisplaats bij Ajax, maar nam donderdag tegen Getafe plaats op de bank.

“Dat was wel een verrassing. Ik dacht dat ik ging spelen, maar dat was niet zo. Op dat moment ben je even niet egoïstisch bezig. Je zit meer te kijken naar de stand”, vertelde de middenvelder bij Inside Ajax. Hij is dan ook best tevreden over waar hij nu staat. “Ik heb nu ongeveer 30 wedstrijden gespeeld. Het zou wel heel bitter zijn als ik later zou zeggen ik ben niet geslaagd bij Ajax. Ik zou er altijd positief op terugkijken, maar wil eindigen als basisspeler.”

Hij zag al diverse andere spelers uit zijn lichting, zoals Dani de Wit en Kaj Sierhuis, hun heil ergens anders zoeken. Zelf denkt hij daar nog niet aan: “Wat gebeurt, dat gebeurt. Het liefst wil ik hier alles spelen. Aan andere dingen denk ik niet.”