Geschreven door Jelmer Jager 27 jan 2020 om 21:01

Carel Eiting is blij met zijn persoonlijke start van 2020. De afgelopen drie wedstrijden kwam hij telkens in actie: twee invalbeurten en één basisplaats. “Ik zit goed in mijn vel, maar het is wel belangrijk dat we als ploeg blijven winnen. De nederlaag tegen FC Groningen voelde ook voor mij als een grote domper. Maar verder voel ik me goed, ik ben blij dat ik weer speel want daar heb ik keihard voor gewerkt”, vertelt hij aan Ajax TV.

“Dit is waar ik het allemaal voor doe, op dit niveau wil ik het laten zien. Hoe meer wedstrijden ik krijg, hoe beter ik ga spelen”, vervolgt de middenvelder, die zag dat het team zondag na de wissels beter stond. “Natuurlijk werd het voor FC Groningen naarmate de wedstrijd vorderde ook steeds zwaarder, maar ik kwam er al vrij vroeg in dus het was niet alsof Groningen vanaf dat moment ineens heel moe was. Ik denk dat de veldbezetting ietsjes beter werd toen ik kwam, we konden de bal wat gemakkelijker rondspelen.”

Eer

Eiting geniet er weer van om wedstrijden te spelen. Helemaal in de Johan Cruijff ArenA. “Het blijft een eer om in een volle ArenA te spelen. Ik denk dat dat voor niemand ooit gaat wennen. Je went er natuurlijk wel op een bepaalde manier aan, maar het zal nooit normaal voelen. (…) Er komt een mooi, maar pittig schema aan met de wedstrijd tegen PSV, FC Utrecht-uit, Vitesse-uit en natuurlijk Getafe. Dat zijn heel wat lastige wedstrijden achter elkaar. Ik denk dat het heel belangrijk is om de komende twee maanden echt top te zijn, al moeten we natuurlijk altijd top zijn.”