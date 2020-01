Geschreven door Jordi Smit 03 jan 2020 om 14:01

© Proshots

Carel Eiting raakte bijna twee jaar geleden geblesseerd aan zijn knie en nog altijd is de middenvelder niet de oude. In een interview met Ajax.nl vertelt Eiting over zijn kwetsuur en herstel.

Blessure

Het is inmiddels twee seizoenen geleden dat de blessure bij Eiting voor het eerst werd geconstateerd. “De eerste keer was ik doorgebroken en zat ik tegen de eerste 11 aan. Daar droom je al van, sinds je klein bent. Op dat moment viel ik weg en dat is voor je doorbraak dus wel een cruciaal moment. Dit jaar ging het in de voorbereiding ook heel goed. Ik kreeg nummer 8, maar tijdens de voorbereiding kreeg ik weer een terugval. Dat was heel vervelend.”

Revalidatie

Het zit Eiting dus duidelijk niet mee, al wordt hij momenteel steeds fitter. “Ik heb in september al voor het eerst gespeeld, in een oefenwedstrijd tegen Utrecht, en sindsdien al meerdere wedstrijden voor Jong Ajax gespeeld. Ik had heel veel plezier om weer op het veld te staan, te spelen en te bewegen. Ik moet wel zeggen dat het echt zwaar is. Je traint natuurlijk wel, maar in het veld staan is heel anders, dat is niet te vergelijken. Na 20 minuten was ik kapot.”

Doelstellingen

In het nieuwe jaar hoopt de talentvolle middenvelder wederom stappen vooruit te maken. “Stap 1 is blessurevrij voor 2020. Stap 2 is met vertrouwen spelen. Het vertrouwen is er, maar als je al een jaar niet op het hoogste niveau speelt, dan zijn er misschien onbewust dingen die wel anders zijn of dingen waar je weer aan moet wennen”, aldus Eiting.