Geschreven door Jelmer Jager 28 feb 2020 om 00:02

Carel Eiting baalt van de Europese uitschakeling, maar begint in zijn interview voor de camera van FOX Sports zeer positief over hoe hij het begin heeft ervaren door de supporters. “Het klinkt vreemd, maar het begon geweldig. We kwamen het veld op met de warming-up en het stadion trilde al. Iedereen stond gelijk al achter ons. We wisten dat we volle bak wilden geven, maar dan kom je na een paar minuten al op achterstand. Dat maakt het wel heel lastig.”

“Dan wil je nog steeds alles blijven geven, ook met het publiek erachter. Het was niet genoeg om vier goals te maken”, vervolgt de middenvelder. “We hebben een paar mogelijkheden gehad. Dan moet de bal in de eindfase net wat beter zijn of aannames. Dat was beter dan in de uitwedstrijd. We konden constant wel op hun helft komen, maar in de laatste fase werd het lastig. Dat deden zij goed.”

“Het spreekt voor zich dat we graag in Europa willen spelen. Iedereen heeft gezien en meegemaakt hoe geweldig het is. Dus het is voor de ploeg, de club en de supporters is het onwijs balen”, besluit Eiting.