Geschreven door Jessica Westdijk 24 jan 2020 om 20:01

Carel Eiting komt meer een meer terug na een zware knieblessure. Tegen Spakenburg speelde hij weer eens 90 minuten in Ajax 1.

“Wat de blijvende schade is? Mijn kraakbeen is weg en dat komt ook niet meer terug, al weet je nooit hoe de medische wetenschap zich ontwikkelt. Wie weet is er over vijf jaar meer mogelijk, maar ik kan ook zonder kraakbeen uitstekend voetballen. Mijn knie voelt na een wedstrijd wat stijver, maar ik heb er bij het passen of trappen nul last van”, vertelt hij aan AjaxLife.

Tijdens het voetballen heeft de middenvelder dus geen last meer van zijn blessure: “Ik kan negentig minuten vol gas geven en het belangrijkste is dat ik mijn eigen lichaam nu veel beter ken. Ik moet alleen soms mijn herstel pakken. Ik kan niet altijd op iets extra’s als mijn schot trainen. Ik moet altijd berekenen hoe ver ik kan gaan.”