Geschreven door Jessica Westdijk 19 sep 2020 om 19:09

Carel Eiting gaat dit seizoen zijn minuten maken in Engeland, bij Huddersfield Town. De middenvelder staat nog tot medio 2022 onder contract bij Ajax, maar had weinig uitzicht op speelminuten dit seizoen.

Eiting maakte al in het seizoen 2016/2017 zijn debuut in het eerste van Ajax en zat daarna geregeld bij de selectie, maar speelde toch vooral in Jong Ajax. Door de jaren heen kwam hij tot 31 duels in het eerste elftal, waarin hij 8 assists gaf. Een goal maakte hij nog niet. Afgelopen seizoen kwam hij 10 keer in actie in Ajax 1.

Bij Huddersfield hoopt hij dus op meer minuten en dat zou zeker moeten lukken, ook gezien het feit dat de Championship maar liefst 46 duels telt. Bij zijn nieuwe, tijdelijke, werkgever komt Eiting met Terence Kongolo en Juninho Bacuna twee landgenoten tegen. Huddersfield Town heeft de eerste twee duels van het seizoen inmiddels achter de rug. Beide duels gingen verloren. De openingswedstrijd werd een 0-1 nederlaag tegen Norwich City en zaterdag werd met 3-0 verloren van Brentford. Afgelopen seizoen eindigde de ploeg als 18e van de 24 ploegen.