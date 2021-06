Geschreven door Jessica Westdijk 26 jun 2021 om 21:06

Carel Eiting verlaat Ajax deze zomer. De middenvelder komt vanaf komend seizoen uit voor het Belgische KRC Genk, zo meldt Ajax op Ajax.nl.

Eiting had bij Ajax nog een contract voor 1 seizoen. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan het Engelse Huddersfield Town. Sinds 2007 was Eiting Ajacied, hij doorliep alle jeugdelftallen en maakte in 2016 zijn debuut in Ajax 1. Hij kwam tot 31 duels in de hoofdmacht.

In België heeft Eiting een contract voor 4 jaar getekend.