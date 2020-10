Geschreven door Jessica Westdijk 09 okt 2020 om 16:10

Jurgen Ekkelenkamp werd iets later dan alle anderen opgeroepen voor Jong Oranje, maar de trots bleef even groot. De Ajacied was de afgelopen weken nadrukkelijk in het nieuws over een eventueel vertrek bij Ajax. De middenvelder gaf bij FOX Sports duidelijk aan dat hij seizoen minuten wil gaan maken en gaf donderdagavond een klein visitekaartje af.

De in Zeist geboren twintiger heeft naar dit moment hard gewerkt. Ekkelenkamp begon op zijn vierde al bij FC Omniworld, wat nu Almere City heet. In 2013 verliet hij Almere City voor Ajax, waar hij nog altijd speelt. Momenteel zit hij al een tijdje bij de A-selectie van de Amsterdammers, maar een vaste basisplaats is nog niet aan de orde. Wel maakt hij af en toe zo zijn minuten, maar Ekkelenkamp wil meer en wil dat laten zien bij Oranje.

Jong Oranje

Het is voor Ekkelenkamp de eerste keer dat hij is bij de selectie van Jong Oranje zit. Wegens wat afmeldingen bij het grote Oranje moest Erwin van de Looi een speler afstaan. Calvin Stengs ging naar het grote Oranje, waardoor er een plek vrijkwam voor Ekkelenkamp. “Ik werd gebeld door de leider een dag van tevoren. Ik was natuurlijk trots dat en blij dat ik mij mocht melden,” vertelt Ekkelenkamp.

Jong Oranje van nu wordt gezien als een van de beste lichtingen in tijden. De groep bestaat uit een mix van creatieve en zakelijke spelers. Soms wat ondeugend, maar de meeste mensen vergeten nogal vaak dat de jongens ook niet ouder dan 22 zijn. Ekkelenkamp kwam dan ook echt in een warm bad dinsdagmiddag. “Ik ken alle jongens al, dus dat is altijd fijn. Het is een hele leuke en getalenteerde groep en dat maakt het voetballen alleen maar makkelijker,” aldus de Ajacied.

De speler die schommelt tussen Ajax 1 en Jong Ajax begon donderdagavond op de bank, maar had na een minuut al zijn eerste doelpunt voor Jong Oranje gemaakt. “Daar ben ik uiteraard blij mee, maar het blijft Gibraltar,” vertelt hij aan FOX Sports. Aankomende dinsdag speelt Jong Oranje tegen Cyprus. Dani de Wit is geschorst voor die wedstrijd en zo lijkt er een plek voor hem vrij te komen. De reis naar Cyprus zal geen reis worden waar de spelers leuke tripjes gaan maken, want de spelers mogen het hotel niet uit. “Ik heb mijn PlayStation meegenomen en FIFA 21 is net uit dus dat komt wel goed. Het zal anders zijn dan hoe Jong Oranje tripjes er normaal uit zien, maar ik kijk er naar uit om met de jongens naar Cyprus te gaan.”