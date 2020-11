Geschreven door Jordi Smit 15 nov 2020 om 10:11

© Proshots

Jürgen Ekkelenkamp mag dit seizoen bepaald niet klagen over de speeltijd die hij krijgt toebedeeld. De aanvallende middenvelder mag vanwege het vertrek van Donny van de Beek en de blessure van Mohammed Kudus veelvuldig aantreden, waardoor hij dit voetbaljaar al zes keer op het veld stond.

De talentvolle voetballer mocht afgelopen week zelfs aantreden in de Champions League, uit tegen FC Midtjylland. Dat kwam door de niet toegelaten Davy Klaassen, die later alsnog naar Denemarken afreisde. Het betekende dat Ekkelenkamp in de rust voor Klaassen moest plaatsmaken. “Ik speelde lekker mee en we kwamen snel op 2-0”, vertelt Ekkelenkamp aan FC Afkicken. “In de rust werd ik er dan wel uitgehaald, maar dat was een soort van afgesproken. Ik wist het vooraf niet hoor, maar ik wist dat Davy ineens eraan kwam. Toen dacht ik wel dat ik in de tweede helft gewisseld zou worden.”

In het voorseizoen was zijn speeltijd allerminst zeker. Door de interesse van FC Twente moest Ekkelenkamp daarom een tijdelijk vertrek overwegen. Directeur voetbalzaken Marc Overmars ging uiteindelijk voor de huurtransfer van Ekkelenkamp liggen, waardoor hij nog altijd in Amsterdam voetbalt. “Aan de ene kant vond ik het absoluut jammer. Maar aan de andere kant is het een signaal dat de club vertrouwen in me heeft en dat ik voor mijn plek moet gaan.”