El Ahmadi adviseert Míchel Sanchez: "Je moet met hem spelen"

Arokodare was tegen PEC Zwolle gelijk belangrijk met een assist bij de openingsgoal van Jorthy Mokio. "Hij kan elk duel winnen van de verdedigers hier in Nederland", oordeelt El Ahmadi in Dit Was Het Weekend van ESPN. "Ik moet zeggen, ik wil het wel zien met Tolu tegen heel veel ploegen in de Eredivisie. Wie kan nou echt goed verdedigen in Nederland? Weinig ploegen, vind ik. Dus dan vind ik wel dat je met hem moet spelen."

Ajax speelde in Zwolle verder een moeizame wedstrijd. "De eerste zestig minuten zag ik wel een beetje het Ajax van vorig seizoen", vervolgt de voormalig middenvelder. "Veel balverlies, in het druk zetten bleven jongens staan."