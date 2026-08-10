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El Ahmadi adviseert Míchel Sanchez: "Je moet met hem spelen"

Max
bron: ESPN
Karim El Ahmadi
Karim El Ahmadi Foto: © MTB-Photo

Karim El Ahmadi is positief over Tolu Arokodare. De nieuwe spits van Ajax maakt in zijn eerste wedstrijden een goede indruk. 

Arokodare was tegen PEC Zwolle gelijk belangrijk met een assist bij de openingsgoal van Jorthy Mokio. "Hij kan elk duel winnen van de verdedigers hier in Nederland", oordeelt El Ahmadi in Dit Was Het Weekend van ESPN. "Ik moet zeggen, ik wil het wel zien met Tolu tegen heel veel ploegen in de Eredivisie. Wie kan nou echt goed verdedigen in Nederland? Weinig ploegen, vind ik. Dus dan vind ik wel dat je met hem moet spelen."

Ajax speelde in Zwolle verder een moeizame wedstrijd. "De eerste zestig minuten zag ik wel een beetje het Ajax van vorig seizoen", vervolgt de voormalig middenvelder. "Veel balverlies, in het druk zetten bleven jongens staan."

Zelfs tegen tien man van PEC Zwolle had Ajax moeite. "Ik vond het bijzonder dat ze niet het positiespel kon spelen tegen tien man van Zwolle, waardoor PEC er niet meer aan te pas kon komen", stelt Kenneth Perez. "Zwolle kreeg nog zelfs wat kansen. Hoe kan het dat je niet Zwolle in een grote rondo zet? Eigenlijk vind ik dat best frappant."

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