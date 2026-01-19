El Ahmadi bekritiseert Ajacied: "Hij liep constant uit positie"

Ajax speelde zaterdag in de Johan Cruijff Arena met 2-2 gelijk tegen Go Ahead Eagles en Kenneth Perez zag 'een wedstrijd met twee gezichten' in Amsterdam. De voormalig profvoetballer zag dat de club uit Deventer in de eerste helft niks in te brengen had.

“Het was echt ongelooflijk", blikt hij terug in het programma Dit Was Het Weekend op ESPN. "Voornamelijk omdat Go Ahead een tactiek hanteerde die Ajax goed maakte. Ajax speelde een heel behoorlijke eerste helft”, vervolgt de Deen, die zich kritisch toont over het (moeilijke) tactische strijdplan van Go Ahead Eagles-trainer Melvin Boel. “Er moeten dan zoveel dingen gebeuren om het niet in je nadeel te laten werken, en dat ging dus niet goed. Dat was eigenlijk het verhaal van de eerste helft. Dat Go Ahead totaal geen grip had op het tactische gedeelte en dat Ajax zich daardoor als een vis in het water voelde.”

De oefenmeester van 'Kowet' koos in de tweede helft echter voor een systeem met twee spitsen. “Ze gingen met Edvardsen en Smit drukzetten op het centrale duo", legt hij uit. "Iedereen had een man of was onderweg om een man te dekken. Daar had Ajax geen enkel antwoord op. Dat was voor Go Ahead de sleutel om het heft in eigen hand te nemen en uiteindelijk maken ze twee goals", constateert Perez.

Ook Karim El Ahmadi zag dat Ajax het lastig kreeg met de Europa League-deelnemer. "In de tweede helft liepen ze (bij Ajax, red.) vaak zo maar uit positie. Een speler als Itakura is een ervaren jongen, maar hij liep constant uit positie", blikt hij terug. "Ze staan naar elkaar te kijken en iedereen is alleen maar met zichzelf bezig. Dat gebeurt Ajax te vaak", besluit El Ahmadi kritisch.