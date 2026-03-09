El Ahmadi: "Dan wordt hij komende jaren de trainer van Ajax"

Perez weet eveneens niet zeker of dit het moment was Grim uit zijn functie te zetten. "Dat idee had ik niet per se, dat het ging gebeuren. Ik denk ook dat Ajax dit doet omdat ze Grim willen behouden als coach van de coaches. Als dit nog slechter zou gaan, hadden ze echt afscheid van hem moeten nemen. Ik weet ook niet of dit nu echt goed is. Nu hij weer coach van de coaches wordt, gaat hij zitten met een andere trainer die denkt: hoe vond je het zelf gaan?", zegt hij bij ESPN.

Wel vindt hij de resultaten onder Grim onvoldoende. "Het leek even goed te gaan, maar de laatste weken is het niet meer om over naar huis te schrijven. Dat is ook zeker een combinatie met het materiaal, de kwaliteit van de spelers die hem aangeboden is. Dat is al langer aan de gang bij Ajax en loopt Fred Grim ook tegenaan. Het is nu aan Oscar Garcia, die maakt snel promotie."

El Ahmadi ziet vooral dat Ajax maar één helft voetballend mee kan elke wedstrijd. "Als je naar alle tweede helften kijkt van de Ajax-wedstrijden in 2026, dan is het wel echt heel matig. Er komt nu weer een nieuwe trainer, maar de vraag wordt of hij kan verbergen wat ze eigenlijk niet in huis hebben: een leider. En ook het fysieke aspect: als je elke keer de tweede helft ziet, komen ze fysiek tekort. Ik ben best benieuwd hoe Garcia dat zal gaan aanpakken, maar ik denk dat deze problemen nog wel voortduren tot het einde van het seizoen."

Perez meent ook dat de komende transferzomer cruciaal gaat zijn: "Het gaat er ook om dat Jordi Cruijff en consorten betere spelers moeten zoeken dan in de laatste 26 transferperiodes bij wijze van spreken. Het is al heel lang aan de gang. Dit is een oplossing voor de korte termijn, maar het gaat erom dat je straks bij Ajax betere spelers aantrekt om een trainer betere mogelijkheden te geven om beter te presteren."

Garcia moet nu tweede worden en als dat lukt ligt er een mooie beloning. "Als hij het goed doet, zal hij waarschijnlijk wel de trainer voor de komende jaren zijn bij Ajax, lijkt mij. Daar ga ik dan wel vanuit. Stel je voor dat hij nu dingen laat zien, waardoor Ajax de tweede plek bemachtigt en er iets van progressie zichtbaar is. Denk je dat hij dan de stap naar Jong Ajax weer gaat maken? Dit is zijn kans."