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El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

Niek

Ajax wist zich woensdag definitief te versterken met Yves Bissouma en Karim El Ahmadi is vol lof over de middenvelder. De voormalig profvoetballer verwacht dat technisch directeur Jordi Cruijff weer een directe versterking heeft gehaald voor de club uit Amsterdam. 

"Ik heb hem tenminste in de Premier League (bij Tottenham Hotspur, red.) weleens gezien en ook weleens tegenover hem gestaan met Marokko tegen Mali", vertelt hij bij VoetbalPraat van ESPN. "Hij speelde daar vaker iets meer op '10' en bij Tottenham Hotspur begon hij steeds meer een controlerende rol te vervullen. Ik vind hem wel echt een goede speler. Hij kan ook op 8 spelen, maar ook op 6. Hij is voetballend ook echt goed", constateert El Ahmadi. 

Kees Kwakman ziet dat Ajax nu wel een luxeprobleem heeft op het middenveld. "Ze hebben voor die twee posities nu vier spelers. Als je over de zes en de acht spreekt, heb je Klaassen, Mokio, Amrabat en dan halen ze hem (Bissouma, red.) er nu bij", legt hij uit. "Het is wel veel, ondanks dat ze ook nog Conference League spelen. Wij weten natuurlijk niet wat er met dit rouleren gaat gebeuren. Misschien blijft Míchel dit wel doen, een heel jaar lang, en blijft hij continu wisselen per wedstrijd. Dat kan", benadrukt Kwakman. 

El Ahmadi stipt aan dat sommige aanwinsten van Ajax eigenlijk niet in Nederland horen te spelen. "Dat vind ik wel bij dit Ajax: de nieuwe jongens die zijn gekomen, die zijn eigenlijk misschien ook wel te goed voor de Eredivisie...", constateert hij. "Ze zijn met een hele nieuwe ploeg nu al één van de betere spelers in de Eredivisie, zoals bijvoorbeeld Kehrer die 'even' bij Ajax komt en in alle rust voetbalt. Dat zegt wel dat Ajax eigenlijk spelers heeft die te goed zijn voor de Eredivisie", besluit El Ahmadi, die ongetwijfeld ook op Julian Brandt doelt. 

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