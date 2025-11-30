El Ahmadi geniet van oud-Ajacied: "Daar hoort hij niet thuis"

"Mo Ihattaren maakt samen met Peterson het verschil in de eerste helft. Het is echt genieten", begon El Ahmadi in De Eretribune. Hij vond dat Ihattaren duidelijk boven het niveau van Fortuna uitstak. "Dan zit je te kijken en denk je: daar hoor je echt niet thuis", zei hij over de spelmaker. Volgens de analist hielp het dat Fortuna aanvallender speelde. "Dan zie je dat hij nog vaker aan de bal komt. Heracles heeft gewoon heel veel moeite met Mo Ihattaren. Hij krijgt een beetje een vrije rol op de nummer tien-positie."

El Ahmadi prees vooral Ihattaren’s inzicht en techniek. "Hij is constant bezig met kijken, dat zie je weinig spelers op dit niveau doen. Aan de bal is het van een héél hoog niveau wat hij laat zien." Daarnaast valt hem de gretigheid van de aanvallende middenvelder op: "Hij oogt ook gretig en wil graag scoren." Een hakbal van Ihattaren na 21 minuten maakte veel indruk. "Dit is één van zijn mooiste acties. Zonder te kijken, hij heeft het al van tevoren gezien."

Zijn bewondering ging nog verder: "Het is een genot om naar te kijken." Volgens El Ahmadi zou een transfer op termijn logisch zijn. "Het zou mooi zijn als hij nog een stap kan maken aan het einde van het seizoen. Je ziet gewoon dat hij bij een ploeg hoort die wat hoger op het veld staat en vaker de bal heeft. Dan is het een heel goede speler, hij laat het vandaag zien. Als je hoog op het veld staat vind ik het een fantastische speler."