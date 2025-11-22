El Ahmadi haalt uit naar Ajax: "De rest zijn makke schaapjes"

Ajax gaat met 1-2 onderuit tegen Excelsior. Karim El Ahmadi is kritisch op de thuisploeg, die halverwege de wedstrijd al op achterstand staat (0-1). Volgens de ESPN-analist oogt het elftal in de Johan Cruijff ArenA te mak.

"Deze goal van Excelsior (Noah Naujoks kreeg een vrije doortocht, red.) is een samenvatting van Ajax in de eerste twaalf, dertien wedstrijden van dit seizoen", aldus El Ahmadi bij De Eretribune op ESPN. Oscar Gloukh verloor de bal, waarna Naujoks vrij kon doorlopen en niet werd gestopt. "Aan Gloukh heb je verdedigend helemaal niks. En aan de bal maakt hij ook niet het verschil."

"Sutalo loopt ook altijd uit positie. Wat wil hij doen? Het is een en al onrust. Dit is het Ajax van dit seizoen. Niemand weet wanneer ze moeten drukzetten, ze verliezen elk duel… Kwalitatief is het bij Ajax veel te weinig. Met alle respect voor Excelsior, maar ze hebben minutenlang de bal. Dat is schandalig in de ArenA. Iedereen is met zichzelf bezig. Ik zie alleen Youri Baas wijzen. Hij is de enige die wat zegt. De rest zijn makke schaapjes", aldus El Ahmadi.

Collega-analist Danny Koevermans zet ook vraagtekens bij Remko Pasveer. "Wat denkt Pasveer. Hij duikt niet en steekt alleen zijn voet uit. Vreemd", aldus de ESPN-analist.