El Ahmadi: "Ik denk dat ze wel bij Bounida gaan aankloppen, ja"

Rayane Bounida maakte zondag zijn debuut voor Ajax 1. De 18-jarige Belg blonk de voorbije weken al uit bij Jong Ajax en verlengde afgelopen weekend ook zijn contract in Amsterdam. Karim El Ahmadi verwacht dat Marokko 'aan gaat kloppen' bij Bounida.

De middenvelder speelt momenteel zijn jeugdinterlands voor België, maar heeft roots in Marokko. "In Marokko hebben ze hem ook wel op het oog, of niet?", vraagt Milan van Dongen aan ESPN-analist El Ahmadi. "Hij speelt nu voor Jong België. Maar ik denk dat Marokko wel bij hem aan gaat kloppen, ja", zegt de oud-voetballer, die zelf 52 keer uitkwam voor Marokko.

Of Bounida het ook daadwerkelijk zou kunnen redden in het eerste elftal van Marokko, kan El Ahmadi niet voorspellen. "Er zijn veel 'nummer tiens' en buitenspelers, dus het wordt lastig. Maar het is wel echt een heel talentvolle jongen."