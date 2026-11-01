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El Ahmadi kraakt Ajacied: "Begrijp nu dat hij niet is geslaagd"

Thomas
bron: ESPN
Karim El Ahmadi
Karim El Ahmadi Foto: © Pro Shots

Ajax heeft tijdens de wedstrijd tegen AZ de nodige kritiek gekregen van Karim El Ahmadi en Arnold Bruggink. De analisten van ESPN ergerden zich vooral aan de geringe inzet van verschillende spelers zonder bal. Tolu Arokodare, Julian Brandt en Oscar Gloukh moesten het daarbij ontgelden, terwijl ook het drukzetten van de Amsterdammers volgens het tweetal flink te wensen overliet.

Bruggink zag Ajax al vroeg op voorsprong komen en wees daarbij op de belangrijke rol van Youri Baas. "Hij zorgt ervoor dat AZ uit zijn formatie moet, waardoor Julian Brandt weer vrijkomt. Dan wordt AZ uit elkaar gespeeld. Dat begint eigenlijk met één simpele actie van Baas. Ik moet eerlijk zeggen: dat is zo ongeveer het enige dat Ajax heeft gedaan. Die spelers zijn aan de bal echt prima, maar zonder bal...", begint hij bij De Eretribune. 

El Ahmadi zag eveneens grote problemen bij de Amsterdammers. "Met Tolu en Brandt, is het algemeen bekend. Maar vooral de energie die ze leveren in het drukzetten... Jorthy Mokio moet eigenlijk blijven staan, maar die denkt: niemand zet druk, dus ik moet dat wel doen. Dan loopt hij uit positie." Volgens de oud-middenvelder heeft dat grote gevolgen. "De onderlinge afstanden worden groot."

Vooral de houding van enkele aanvallers zorgde voor irritatie bij El Ahmadi. "En met Gloukh wordt het alleen maar nog erger. Die sjokt ook alleen maar. Als je dit vergelijkt met de eerste helft van PSV tegen Feyenoord, met hoeveel energie zij drukzetten. Je speelt in je eigen Arena, dan mag dit wel wat beter." De voormalig middenvelder was bovendien bijzonder kritisch op Arokodare. "Ik begrijp nu wel dat hij niet in de Premier League is geslaagd. Als jij dit in de Premier League doet, word je denk ik gelijk gewisseld."

Ook Bruggink kon zich niet vinden in de manier waarop Ajax zonder bal opereerde. "Het hedendaagse voetbal gaat om sprinten. Dat doet Ajax totaal niet zonder bal. AZ moet zichzelf echt voor de kop slaan. Ze kunnen een tegenstander op dit moment geen pijn doen. Ze creëren veel te weinig. Ze moeten voelen dat er tegen Ajax wat te halen valt." Daarmee benadrukte de voormalig PSV'er dat niet alleen Ajax, maar ook AZ tekortschiet in de onderlinge confrontatie.

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