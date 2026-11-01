El Ahmadi kraakt Ajacied: "Begrijp nu dat hij niet is geslaagd"

Ajax heeft tijdens de wedstrijd tegen AZ de nodige kritiek gekregen van Karim El Ahmadi en Arnold Bruggink. De analisten van ESPN ergerden zich vooral aan de geringe inzet van verschillende spelers zonder bal. Tolu Arokodare, Julian Brandt en Oscar Gloukh moesten het daarbij ontgelden, terwijl ook het drukzetten van de Amsterdammers volgens het tweetal flink te wensen overliet.

Bruggink zag Ajax al vroeg op voorsprong komen en wees daarbij op de belangrijke rol van Youri Baas. "Hij zorgt ervoor dat AZ uit zijn formatie moet, waardoor Julian Brandt weer vrijkomt. Dan wordt AZ uit elkaar gespeeld. Dat begint eigenlijk met één simpele actie van Baas. Ik moet eerlijk zeggen: dat is zo ongeveer het enige dat Ajax heeft gedaan. Die spelers zijn aan de bal echt prima, maar zonder bal...", begint hij bij De Eretribune. El Ahmadi zag eveneens grote problemen bij de Amsterdammers. "Met Tolu en Brandt, is het algemeen bekend. Maar vooral de energie die ze leveren in het drukzetten... Jorthy Mokio moet eigenlijk blijven staan, maar die denkt: niemand zet druk, dus ik moet dat wel doen. Dan loopt hij uit positie." Volgens de oud-middenvelder heeft dat grote gevolgen. "De onderlinge afstanden worden groot."