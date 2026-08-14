El Ahmadi kraakt Ajacied: "In bescherming genomen, maar nu..."

Hedwiges Maduro en Karim El Ahmadi vinden dat Ajax 'beschamend' heeft gespeeld tegen het Ierse Shellbourne. Anderzijds denkt men niet dat Ajax nou met haar beste elf spelers op het veld stond.

"Er valt weinig over te zeggen. Een beschamend resultaat. Het was geen goede wedstrijd. Eigenlijk moet je dik winnen van zo'n tegenstander", zegt Maduro bij Voetbalpraat van ESPN. El Ahmadi is het daarmee eens. "De eerste zestig minuten vond ik ze thuis nog wel aardig spelen, maar vandaag was het echt niet best."

Veel nieuwe Ajacieden konden niet imponeren. "Vooral de aankopen... Ik heb Marcos Leonardo een paar keer in bescherming genomen, maar vandaag was het aan de bal ver beneden niveau. En de nieuwe linksback, Caio Henrique, is iemand die aan de bal beter is dan verdedigend. Dat zag je bij een tegengoal. Hij werd voorbij gespeeld alsof hij nooit op die positie heeft gespeeld."