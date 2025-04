El Ahmadi kritisch op Ajacied: "Vond hem best ongelukkig spelen"

Karim El Ahmadi gaat niet mee in de lofzang voor Don-Angelo Konadu. De spits maakte tegen NAC Breda zijn basisdebuut voor Ajax in de Eredivisie.

De achttienjarige Konadu versierde een strafschop en gaf een assist in de 3-1 zege op NAC Breda en kon na afloop op veel complimenten rekenen. El Ahmadi is een stuk kritischer op de jonge spits, die hij in de openingsfase van de wedstrijd geen goede indruk vond maken. “Ik vond hem voor de rest best wel ongelukkig spelen", stelt de analist in Dit Was Het Weekend.

El Ahmadi plaatst wel een kanttekening bij zijn kritisch. Volgens de voormalig middenvelder waren de omstandigheden voor Konadu niet gunstig. "Het was ook wel lastig. Vooral in het eerste halfuur, met al die verdedigers en middenvelders die nog voor hem stonden", legt hij uit. "Het was best wel een moeilijke wedstrijd voor hem.”