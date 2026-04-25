El Ahmadi looft Ajacied: "Dat heeft ook met Youri Baas te maken"
Karim El Ahmadi heeft lovende woorden voor Ajax-huurling Dies Janse. Volgens de analist is de verdediger klaar voor een stap omhoog.
"Het heeft ook met Baas te maken", zegt El Ahmadi over Janse tijdens de voorbeschouwing op het Eredivisie-duel tussen Feyenoord en FC Groningen. De oud-prof denkt wel dat Baas bij een nog grotere topclub zou kunnen spelen. "Ik vind Baas nog wel wat verder dan Dies Janse."
Een basisplaats wordt lastig volgens El Ahmadi, maar Janse moet volgens hem zeker de strijd aangaan. "Dan zou je een van de twee als rechtercentrale hebben. Ik weet niet of dat echt gaat werken. Ik vind het wel een speler die aan de bal heel goed is en Groningen speelt vaak één-op-één."
"Hij komt daardoor in grote ruimtes te spelen en daarin laat hij zien dat hij goed kan verdedigen. Het is echt wel een interessante speler en dat hij een stap omhoog kan doen is zeker", besluit hij.
Wint Ajax ook bij NAC? BetMGM pakt uit met fraaie quoteringen
