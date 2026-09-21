El Ahmadi looft Ajax-talent: "Dit gaat wel buitencategorie worden"
Abdellah Ouazane maakt veel indruk op Karim El Ahmadi. De ESPN-analist ziet in de zeventienjarige Ajacied een speler met uitzonderlijke kwaliteiten en denkt dat de middenvelder annex buitenspeler een belangrijke toekomst bij Ajax tegemoet gaat.
El Ahmadi is vooral onder de indruk van de combinatie van de fysieke en technische kwaliteiten van Ouazane. "Ik moet zeggen dat het lang geleden is dat ik echt zo'n speler heb gezien met zulke kwaliteiten", vertelt El Ahmadi bij Dit was het weekend op ESPN. "Diepteloopjes, groot qua postuur, maar ook aan de bal geweldige acties. Versnellen uit stilstand, spelen, bewegen. Ik vind het echt wel een heel bijzonder talent."
Volgens de oud-middenvelder hoeft het niet lang meer te duren voordat Ouazane een vaste waarde wordt in de basis van Ajax. "Dit is eigenlijk alleen maar wachten wanneer hij echt basisspeler gaat zijn en Ajax bij de hand gaat nemen. Je ziet wel gewoon dat hij echt alle ballen opeist en constant bezig is met goals of assists. Dit gaat misschien wel, denk ik, buitencategorie worden."
Waar Ouazane volgens El Ahmadi het beste tot zijn recht komt, is wel duidelijk. De analist ziet hem liever centraal op het middenveld dan aan de linkerkant van de aanval. "Ik denk dat hij op links ook wel kan spelen, maar je zag wel dat hij nu eindelijk in de as speelde. In deze wedstrijd (2-2 gelijkspel in eigen huis tegen Excelsior, red.) viel hij dan als middenvelder in."
Ook fysiek heeft Ouazane volgens El Ahmadi genoeg in huis om op het hoogste niveau mee te kunnen. "Hij is best wel lang en volgens mij is hij best wel sterk." Toch ziet de ESPN-analist nog een punt waarop de jonge Ajacied stappen kan zetten. "Hij had wel wat momenten dat hij dan, bijvoorbeeld toen hij op de linksbuitenpositie speelde, nog frivole dingen wil waar hij gewoon simpel kan spelen."
Dat neemt niet weg dat El Ahmadi bijzonder veel potentie ziet in de jongeling. "Ik denk deze jongen is, waar het straks bij Ajax allemaal om gaat draaien."
El Ahmadi looft Ajax-talent: "Dit gaat wel buitencategorie worden"
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