El Ahmadi looft Ajax-talent: "Dit gaat wel buitencategorie worden"

Abdellah Ouazane maakt veel indruk op Karim El Ahmadi. De ESPN-analist ziet in de zeventienjarige Ajacied een speler met uitzonderlijke kwaliteiten en denkt dat de middenvelder annex buitenspeler een belangrijke toekomst bij Ajax tegemoet gaat.

El Ahmadi is vooral onder de indruk van de combinatie van de fysieke en technische kwaliteiten van Ouazane. "Ik moet zeggen dat het lang geleden is dat ik echt zo'n speler heb gezien met zulke kwaliteiten", vertelt El Ahmadi bij Dit was het weekend op ESPN. "Diepteloopjes, groot qua postuur, maar ook aan de bal geweldige acties. Versnellen uit stilstand, spelen, bewegen. Ik vind het echt wel een heel bijzonder talent."

Volgens de oud-middenvelder hoeft het niet lang meer te duren voordat Ouazane een vaste waarde wordt in de basis van Ajax. "Dit is eigenlijk alleen maar wachten wanneer hij echt basisspeler gaat zijn en Ajax bij de hand gaat nemen. Je ziet wel gewoon dat hij echt alle ballen opeist en constant bezig is met goals of assists. Dit gaat misschien wel, denk ik, buitencategorie worden."