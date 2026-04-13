El Ahmadi looft twee Ajacieden: "Die kan je altijd aanspelen"
Ajax heeft zich hersteld van de nederlaag tegen FC Twente met een overtuigende 0-3 zege op Heracles Almelo. Analisten Karim El Ahmadi en Kenneth Perez waren vooral te spreken over het frisse en aanvallende spel van de Amsterdammers.
"Heracles doet het dit seizoen natuurlijk heel slecht, maar ik vind Ajax wel erg fris voetballen. Ze hadden best wel wat aardige momenten en voetbalden leuk", aldus El Ahmadi in Dit Was Het Weekend. Hij zag vooral een sterke rol voor Steven Berghuis en Oscar Gloukh.
"Dat zijn twee spelers die je altijd kan aanspelen en die de ruimtes zien. Weghorst speelde ook gewoon erg goed en leek soms wel op Dolberg. Mokio was op 8 beter dan op 6. Ze vonden ook vaak de derde man."
Ook de onderlinge afstemming viel hem op. "Ze waren constant aan het wisselen, waardoor ze het de middenvelders van Heracles heel moeilijk maakten."
Perez sloot zich daarbij aan en benadrukte het belang van Wout Weghorst in het spel. "Ajax speelde goed. Als je Gloukh, Berghuis en Godts opstelt moet je een spits hebben die de bal goed aflegt en echt als kapstok fungeert. En dat deed Weghorst. Hij leek inderdaad op Dolberg."
