El Ahmadi looft twee Ajacieden: "Die kan je altijd aanspelen"

Gijs Kila
bron: Dit Was Het Weekend
Karim El Ahmadi
Karim El Ahmadi

Ajax heeft zich hersteld van de nederlaag tegen FC Twente met een overtuigende 0-3 zege op Heracles Almelo. Analisten Karim El Ahmadi en Kenneth Perez waren vooral te spreken over het frisse en aanvallende spel van de Amsterdammers.

"Heracles doet het dit seizoen natuurlijk heel slecht, maar ik vind Ajax wel erg fris voetballen. Ze hadden best wel wat aardige momenten en voetbalden leuk", aldus El Ahmadi in Dit Was Het Weekend. Hij zag vooral een sterke rol voor Steven Berghuis en Oscar Gloukh.

"Dat zijn twee spelers die je altijd kan aanspelen en die de ruimtes zien. Weghorst speelde ook gewoon erg goed en leek soms wel op Dolberg. Mokio was op 8 beter dan op 6. Ze vonden ook vaak de derde man."

Ook de onderlinge afstemming viel hem op. "Ze waren constant aan het wisselen, waardoor ze het de middenvelders van Heracles heel moeilijk maakten."

Perez sloot zich daarbij aan en benadrukte het belang van Wout Weghorst in het spel. "Ajax speelde goed. Als je Gloukh, Berghuis en Godts opstelt moet je een spits hebben die de bal goed aflegt en echt als kapstok fungeert. En dat deed Weghorst. Hij leek inderdaad op Dolberg."

Gerelateerd:
Arie Haan

Haan enthousiast: "Hij is klaar voor een terugkeer naar Ajax"

Dick Lukkien

Dick Lukkien lyrisch: "Ik zou hem zeker een kans geven bij Ajax"

Bert Konterman

Bert Konterman fileert Ajax: "Zitten een partij egoïsten in!"

Wim Kieft

Kieft en Gijp lachen om Ajacied: "Waar komt hij eigenlijk vandaan?"

René Wagelaar

Wagelaar wijst naar twee Ajax-spelers: "Dit is allemaal zo matig"

Ali Boussaboun

Ali Boussaboun: "Daar verwacht je niet zoveel van als van Ajax"

Robert Maaskant

Robert Maaskant tipt talent van Ajax: "PSV is daar naar op zoek"

Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher genoot: "Al die verwende kopjes uit Amsterdam"

Rob Jansen

Rob Jansen: "Ik vind hen op dit moment toch stabieler dan Ajax"

Haan enthousiast: "Hij is klaar voor een terugkeer naar Ajax"

Dick Lukkien lyrisch: "Ik zou hem zeker een kans geven bij Ajax"

Ajacied geprezen: "Met afstand de beste voetballer in de Eredivisie"

Driessen tempert enthousiasme: "Zoals altijd als Ajax wint..."

El Ahmadi looft twee Ajacieden: "Die kan je altijd aanspelen"

Schuurs kiest beste Ajax-speler uit zijn tijd: "Altijd beslissend"

Brobbey eist hoofdrol op in Engeland: "Groeiende cultstatus"

Ajax-uitblinker denkt niet aan vertrek: "Wat een gek schrijft..."
