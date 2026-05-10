El Ahmadi lyrisch over Ajacied: "Hij was in alles echt geweldig"
Karim El Ahmadi is erg onder de indruk geraakt van Ajax-spits Kasper Dolberg. De analist vond de Deen zeer sterk spelen tegen de landskampioen. Hij krijgt volgens hem dan ook terecht de voorkeur boven Wout Weghorst.
"Die liet in alles zien dat hij echt een goede spits is", begint El Ahmadi bij ESPN over het optreden van Dolberg tegen PSV. "Je hoopt dat zo’n speler dat wekelijks kan laten zien. Je zag dat hij geprikkeld was en hij had wel echt wat te bewijzen. Hij was in alles, in het verdedigen en in het meevoetballen, echt geweldig. Met de vorm van Dolberg zou ik ook niet wisselen. Wat hij in die wedstrijd liet zien, dan zou je hem altijd op moeten stellen."
Ook tafelgenoot Kees Luijckx was onder de indruk. Toch vraagt hij zich af of hij het wekelijks kan opbrengen. "Volgens mij is het punt bij hem, kan hij het week in week uit doen? Want als dat zo is, dan is er geen twijfel natuurlijk. Maar kan hij dat fysiek? Kan hij zichzelf zo veel pijn doen en kan zijn lichaam dat opbrengen. Eigenlijk is het een goed duo met Weghorst in de spits, maar dat is er nog niet uitgekomen", besluit Luijckx.
Wim Kieft kritisch op Ajacied: "Wat mij het meest verbaasd..."
Vesterlund legt uit: "Wisten dat Ajax daar moeite mee zou hebben"
Klaassen vol onbegrip: "Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen..."
Regeer keihard na nederlaag: "Met alle respect, dit moet erin"
García baalt: "Op dit niveau kun je dit soort fouten niet maken"
Van der Hoorn eerlijk na late zege: "Ajax hield ons in leven"
Berghuis na nederlaag: "Je moet ‘m op de kin nemen en doorgaan"
Bijzonder scenario: PSV kan Ajax laatste zet richting play-offs geven
Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar de vijfde plaats
García verklaart keuze voor Gloukh: "We hopen dat het werkt"
El Ahmadi lyrisch over Ajacied: "Hij was in alles echt geweldig"
Godts 'niet meer te houden': "Bieding die je niet kunt afwijzen"
Opstelling Ajax bekend: García wijst spits aan tegen FC Utrecht
Kraay Jr. sprak met Cruijff: "Dat is geen kandidaat bij Ajax"
Van Overeem teleurgesteld in Ajacied: "Je ziet het aan alle spelers"
Basisplaats lonkt voor Haller tegen Ajax: "Als ik de kans krijg..."
Ajax wil tegen Utrecht historisch dieptepunt in eigen huis voorkomen
Resink reageert op Ajax-geruchten: "Hebben geen poging gewaagd"
Godts dankt oud-Ajacied: "Stuurde mijn zaakwaarnemer: we zijn weg"
Driessen over Ajax-kandidaat: "Zo wil je dat voetbal gespeeld wordt"
Kramer fel na opmerking over Weghorst: "Noem zijn naam hier niet"
Vermoedelijke opstelling Ajax: Weghorst keert terug in de basis
Ajax-huurling met 42 Almere-duels & 20 goals op reservebank gezet
Invaller Noa Lang helpt Galatasaray aan volgende Turkse titel
Spaan vergelijkt: "Hij is een klasse of zeven beter dan Weghorst"
'Ajax-target' enorm bewierookt: "Ze zetten alles op alles"
Ajax krijgt duidelijk advies: "Moet een grote schoonmaak gebeuren"
Taylor blikt terug op afgeketste transfer: "Wel van gebaald"
Ajacied zelfkritisch: "Het was weer een hectisch seizoen"
Wint Ajax van FC Utrecht? BetMGM pakt uit met fraaie quoteringen