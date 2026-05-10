El Ahmadi lyrisch over Ajacied: "Hij was in alles echt geweldig"

"Die liet in alles zien dat hij echt een goede spits is", begint El Ahmadi bij ESPN over het optreden van Dolberg tegen PSV. "Je hoopt dat zo’n speler dat wekelijks kan laten zien. Je zag dat hij geprikkeld was en hij had wel echt wat te bewijzen. Hij was in alles, in het verdedigen en in het meevoetballen, echt geweldig. Met de vorm van Dolberg zou ik ook niet wisselen. Wat hij in die wedstrijd liet zien, dan zou je hem altijd op moeten stellen."

Ook tafelgenoot Kees Luijckx was onder de indruk. Toch vraagt hij zich af of hij het wekelijks kan opbrengen. "Volgens mij is het punt bij hem, kan hij het week in week uit doen? Want als dat zo is, dan is er geen twijfel natuurlijk. Maar kan hij dat fysiek? Kan hij zichzelf zo veel pijn doen en kan zijn lichaam dat opbrengen. Eigenlijk is het een goed duo met Weghorst in de spits, maar dat is er nog niet uitgekomen", besluit Luijckx.