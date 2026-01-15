El Ahmadi noemt drie zwakste schakels bij Ajax: "Geen leiders"

Karim El Ahmadi en Hans Kraay junior hebben met verbazing gekeken naar het optreden van Ajax tegen AZ. De Amsterdammers gingen met 6-0 onderuit in de beker en volgens beide analisten ontbrak het vooral aan leiderschap binnen de ploeg.

"Ik vind dat Ajax bijna geen leiders in de ploeg heeft die elkaar kunnen aanpakken", begint El Ahmadi bij Voetbalpraat op ESPN. "Waar ik het meest van geschrokken ben, is dat ze elkaar in de steek lieten, terwijl ze bij Qarabag en Feyenoord voor elkaar door het vuur gingen."

Ook Hans Kraay ziet niemand opstaan in moeilijke momenten. "Steven Berghuis durft zijn mond open te doen, maar die heeft al een eeuwigheid niet gespeeld. Henderson was de absolute baas in de kleedkamer. Naar hem werd zowel in als buiten het veld geluisterd. Ik denk niet dat ze zo iemand hebben."

El Ahmadi stoorde zich daarnaast aan de defensiegedrag van Ajax tijdens de wedstrijd. "Het was niet één keer, maar twee of drie keer dat de rebound voor AZ was en de verdedigers van Ajax stoppen met lopen. Net alsof ze in de eerste helft niet gezien hebben dat de keeper (Jaros, red.) constant de bal loslaat. Dat vond ik wel erg, dat je dat als verdediger niet door hebt. In de tweede helft gaat Sutalo ook op de rem…"

Hij vervolgt. "Alles waarvoor wij de laatste weken complimenten hebben gegeven aan Ajax, daar waren ze zo slecht in tegen AZ. Ajax heeft vandaag (woensdag, red.) wel gezien dat ze niet zo ver zijn dat ze even lekker kunnen voetballen. Ze moeten het hebben dat ze keihard werken en allemaal achter elkaar staan."

Tot slot noemt El Ahmadi een moment dat voor hem symbool stond voor de avond. Na Jaros en Sutalo krijgt nog een andere speler een veeg uit de pan. "Bij de 5-0 zag ik Rosa in zijn eigen zestien stoppen met lopen… Dat is niet wat je van dit Ajax verwacht."