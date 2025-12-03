El Ahmadi onder de indruk van Ajacied: "Je moet realistisch zijn"

Karim El Ahmadi zag Ko Itakura dinsdagmiddag een goede indruk maken tegen FC Groningen. Volgens de analist is het een goede zet geweest de Japanner naar het middenveld te halen.

Itakura maakte nog geen onuitwisbare indruk bij Ajax, maar deed het als controleur op het middenveld goed. "Je maakt het op deze manier voor heel veel spelers makkelijker", stelt El Ahmadi in Voetbalpraat van ESPN. "Ze hoeven zo niet te veel na te denken over waar ze moeten staan."

De verschuiving geeft de ploeg van Fred Grim meer defensieve zekerheid, aldus El Ahmadi. "Ik vind dat je realistisch moet zijn. Dat doen ze nu ook bij Ajax", ziet de voormalig middenvelder. "Ik denk dat dat voor sommige Ajax-spelers wel fijner is, wat minder druk."