El Ahmadi over Ajacied: "Ik dacht dat hij aardig aan de bal was"

Tijdens het programma Dit was het Weekend op ESPN werd zondag het duel tussen Ajax en SC Heerenveen uitgebreid nabesproken. Analist Kenneth Perez spaarde de ploegen niet. “Die wedstrijd was zó slecht, zó slecht. Niet alleen van Ajax hoor, Heerenveen vond ik ook bijzonder matig”, zei de Deense oud-voetballer scherp.

Perez had vooraf meer verwacht van de Friezen. "Ik had wel meer verwacht van SC Heerenveen. Die zag ik een aantal keren spelen en die spelen leuk voetbal. Toch zie je dan dat ze in de subtop spelen. Ze bijten toch niet door, terwijl er genoeg kansen lagen. Ajax? Dat viel niet per se tegen, want dit kun je verwachten, 1-1 thuis tegen SC Heerenveen."

Voor Ajax en trainer John Heitinga was het een pijnlijke conclusie. Karim El Ahmadi richtte zijn pijlen vooral op verdediger Ko Itakura, die afgelopen zomer voor tien miljoen euro overkwam van Borussia Mönchengladbach. "Ik dacht dat hij aardig aan de bal was, maar het is enkel onrustig. Fouten, veel fouten. Of Sutalo of Itakura nou speelt, allebei zijn ze onrustig."

Pérez kon zich daarin vinden, maar bracht wat nuance aan. "Je kunt de jongens achterin er niet de schuld van geven dat ze niet goed opbouwen. Ze hebben namelijk een plan en beweging nodig om dat te kunnen. Itakura, maar ook Youri Baas, dribbelt wel in. Ik snap alleen heel goed dat ze niet weten waar ze die bal heen moeten spelen."