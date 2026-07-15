El Ahmadi over Ajax-doelwit: "Is niet echt een gepolijste speler"

Karim El Ahmadi is enthousiast over de mogelijke komst van Leonardo. De oud-middenvelder, die tussen 2018 en 2022 uitkwam voor Al-Ittihad in Saudi-Arabië, zag de spits meerdere keren spelen namens Al-Hilal en is positief over zijn kwaliteiten. "Een goede speler. Hij heeft veel diepte in zijn spel. Het is niet echt een gepolijste speler die heel goed is aan de bal, maar hij is wel constant in beweging, is heel lastig te verdedigen en heeft een neusje voor de goal."

Volgens El Ahmadi zou de Braziliaan uitstekend passen bij Ajax. "Het is echt een goede speler, die Ajax goed kan gebruiken. Toen maakte hij op mij wel een goede indruk. Hij maakte veel goals." De analist wijst erop dat Leonardo zich ook wist te onderscheiden in een competitie vol wereldsterren. "Ik vond hem wel opvallend. Hij is ook wel bepalend geweest in wedstrijden, terwijl al die sterren daar ook speelden. Op mij maakte hij een goede indruk; het lijkt me een goede aanwinst voor Ajax."