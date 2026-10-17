El Ahmadi over Ajax: "Voor landstitel kan het al te laat zijn"

Marciano Vink mist momenteel beweging en dynamiek in het spel van Ajax. Dat vertelt de analist in de uitzending van Voetbalpraat op ESPN. Daarbij wordt het spel van de Amsterdammers vergeleken met dat van Feyenoord, waar de energie en onderlinge afstemming volgens Vink beter zichtbaar zijn.

Collega-analist Karim El Ahmadi wijst erop dat de spelers van Feyenoord al eerder op elkaar ingespeeld waren. Toch ziet hij mogelijkheden voor Ajax als de ploeg fitter wordt en de spelers beter weten wat er van hen wordt verwacht. "Voor een kampioenschap kan het al te laat zijn, maar als ze allemaal fitter worden en weten wat ze moeten doen, kan Ajax echt prima meedoen", stelt El Ahmadi, die daarbij doelt op de Conference League.

Vink plaatst echter een kanttekening bij de vergelijking tussen beide topclubs. Volgens hem ontbreekt het Ajax aan de energie die Feyenoord in wedstrijden weet te leggen. "Ajax gaat nooit de energie in een wedstrijd kunnen stoppen die Feyenoord er wél in steekt", stelt de analist. Vervolgens vergelijkt hij de spelers op het middenveld en de verschillende rollen die zij vervullen. "Brandt, Amrabat en Mokio zijn andere types dan Targhalline, Valente en Vanhoutte."