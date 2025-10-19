El Ahmadi prijst AZ'er: "Een speler die Ajax helemaal niet heeft"

Kees Smit was zaterdagavond een van de uitblinkers in het duel tussen AZ en Ajax. De negentienjarige middenvelder liet zich nadrukkelijk gelden in het hart van het veld en maakte indruk op analist Karim El Ahmadi, die een pijnlijke conclusie trok voor de Amsterdammers.

Volgens El Ahmadi had AZ na rust zelfs verder afstand kunnen nemen. "En Smit speelde gewoon geweldig", zegt hij bij De Eretribune. "Dat was eigenlijk de Jordy Clasie voor dit AZ vandaag. Met balbezit, maar ook bij balverlies was hij heer en meester. Het is eigenlijk een speler die Ajax helemaal niet in de selectie heeft."

De oud-Feyenoorder toonde meerdere fragmenten waarin Smit zijn klasse liet zien. "Het uitstellen, twee man voorbij, waardoor je altijd een extra man creëert. Hij speelde echt geweldig", aldus El Ahmadi. Ook Troy Parrott kreeg een compliment: "Wat AZ de laatste weken heeft gemist, is het drukzetten van Parrott."