Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

El Ahmadi roemt Ajax-speler: "Dat is echt wel een goede aanwinst"

Niek
Karim El Ahmadi
Karim El Ahmadi Foto: © MTB-Photo

Ajax won afgelopen weekend met 0-4 op bezoek bij Telstar en Tolu Arokodare nam in Velsen ook een treffer voor zijn rekening. Karim El Ahmadi is vol lof over de lange centrumspits, die voorlopig de voorkeur lijkt te krijgen boven Marcos Leonardo. 

"Ik vind hem echt wel een goede speler", sprak hij bij ESPN. "Hij oogt niet heel snel, maar volgens mij is hij dat wel. Soualhia (Abdelnour, red.) van Telstar is volgens mij best een sterke jongen, maar Tolu zet hem ook een paar keer aan de kant. Als hij al op het veld staat, dan staat er echt iemand", aldus El Ahmadi. 

"Je kan gewoon een bal op hem spelen, hij houdt spelers beter en technisch vind ik hem ook nog aardig", vervolgt hij enthousiast. "Dat is echt wel een goede aanwinst. Als hij straks nog fitter wordt, dan zie ik echt wel dat hij de nummer één spits van Ajax wordt", voorspelt El Ahmadi. 

"Hij was in België (KRC Genk, red.) ook al heel goed en ik moet zeggen dat de Belgische competitie fysiek zwaarder is dan de Eredivisie", constateert hij. "Daar lopen veel Afrikaanse jongens die fysiek sterker zijn, dus dan zal de Eredivisie alleen maar makkelijker zijn", besluit El Ahmadi. 

Gerelateerd:
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Jordi Cruijff

'Jordi Cruijff maakt gebruik van boekhoudtechnisch slimmigheidje'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax bestuur & beleid Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Wim Kieft

Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"

0
Noa Lang

'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

0
René van der Gijp

Gijp schrikt van 'lilliputter': "Daar loopt Sjaak Swart nog voorbij"

0
Sean Steur tegen Liverpool

Newcastle United-scout looft Sean Steur: "Een uitstekend talent"

0
Soufyan Daafi

Oud-Ajacied haalt uit: "Bij Ajax wordt niet iedereen gelijk behandeld"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

El Ahmadi roemt Ajax-speler: "Dat is echt wel een goede aanwinst"

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

'Jordi Cruijff maakt gebruik van boekhoudtechnisch slimmigheidje'

'Deze clubs kunnen nu nog spelers gaan wegkapen bij Ajax'

Harde kritiek om Ajax-transfer: "Ik vind het echt belachelijk"

Perez twijfelt over Ajax-aanwinst: "Speelde als een oud-voetballer"

'Buitenlandse club werkte op Deadline Day nog aan komst Dolberg'

Wéér geen transfer voor Wijndal: "Pijnlijk voor hem en Ajax"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws