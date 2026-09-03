El Ahmadi roemt Ajax-speler: "Dat is echt wel een goede aanwinst"

Ajax won afgelopen weekend met 0-4 op bezoek bij Telstar en Tolu Arokodare nam in Velsen ook een treffer voor zijn rekening. Karim El Ahmadi is vol lof over de lange centrumspits, die voorlopig de voorkeur lijkt te krijgen boven Marcos Leonardo.

"Ik vind hem echt wel een goede speler", sprak hij bij ESPN. "Hij oogt niet heel snel, maar volgens mij is hij dat wel. Soualhia (Abdelnour, red.) van Telstar is volgens mij best een sterke jongen, maar Tolu zet hem ook een paar keer aan de kant. Als hij al op het veld staat, dan staat er echt iemand", aldus El Ahmadi.

"Je kan gewoon een bal op hem spelen, hij houdt spelers beter en technisch vind ik hem ook nog aardig", vervolgt hij enthousiast. "Dat is echt wel een goede aanwinst. Als hij straks nog fitter wordt, dan zie ik echt wel dat hij de nummer één spits van Ajax wordt", voorspelt El Ahmadi.