El Ahmadi schrikt van Ajax-aankoop: "Hij is gewoon niet fit"

Ajax won donderdagavond gemakkelijk met 3-1 van de ploeg uit Ierland. Miljoenenaankoop Leonardo kwam een halfuur voor tijd in de ploeg, maar kon geen potten breken. "Die is gewoon niet fit", reageert een kritische El Ahmadi in Voetbalpraat van ESPN. "Als je hem ook ziet lichamelijk..."

De analist denkt wel dat de spits kwaliteiten heeft. "Ik vind wel, in de momenten die hij had, had hij echt wel goede loopacties", klinkt het. "Maar de acties erna waren een verkeerde aanname of slecht geschoten. Ik denk dat dat met fitheid te maken heeft bij hem."