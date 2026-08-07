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El Ahmadi schrikt van Ajax-aankoop: "Hij is gewoon niet fit"

Max
bron: ESPN
Karim El Ahmadi
Karim El Ahmadi Foto: © MTB-Photo

Karim El Ahmadi is nog niet overtuigd van Marcos Leonardo. De spits van Ajax oogde tegen Shelbourne nog niet topfit. 

Ajax won donderdagavond gemakkelijk met 3-1 van de ploeg uit Ierland. Miljoenenaankoop Leonardo kwam een halfuur voor tijd in de ploeg, maar kon geen potten breken. "Die is gewoon niet fit", reageert een kritische El Ahmadi in Voetbalpraat van ESPN. "Als je hem ook ziet lichamelijk..."

De analist denkt wel dat de spits kwaliteiten heeft. "Ik vind wel, in de momenten die hij had, had hij echt wel goede loopacties", klinkt het. "Maar de acties erna waren een verkeerde aanname of slecht geschoten. Ik denk dat dat met fitheid te maken heeft bij hem."

El Ahmadi wil Leonardo daarom nog niet afschrijven. "We moeten niet nu al zeggen: dit is een miskoop. Het is een speler die het moet hebben van het sleuren en diepteloopjes, als je dan niet fit bent dan ziet dat er best wel slecht uit", besluit de voormalig middenvelder. 

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