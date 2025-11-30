Ajax moet oppassen: "Je kunt derde worden, maar ook achtste"

In de Eredivisie kan (bijna) iedereen van iedereen winnen. Dat ziet Karim El Ahmadi, in een interview met Tubantia laat hij zijn licht schijnen over de nivellering in de Eredivisie.

"Je kunt dit seizoen derde worden, maar ook achtste. En zelfs de tweede plek staat in mijn ogen niet zomaar vast", denkt de oud-middenvelder. "Het is tekenend dat de nummer laatst, Telstar, zondag veel beter speelde dan FC Utrecht", aldus El Ahmadi. "Heracles dat opeens alles wint..."

Waar komt deze nivellering vandaan en is het dan gunstig voor de Eredivisie? "Het is lastig te verklaren waar dit vandaan komt. Ik denk alleen dat dit niet goed is voor de eredivisie. De competitie is gebaat bij een sterke, stabiele top 3, met daarachter een groep ambitieuze subtoppers."

"Het valt me op dat onze ploegen die Europees spelen in de eredivisie worstelen. En dan bedoel ik vooral qua voetbal. We hadden met z’n allen het idee dat AZ, FC Twente en FC Utrecht zich wat hadden afgescheiden, maar dit seizoen komen clubs als NEC en FC Groningen daar opeens tussendoor", aldus de analist.