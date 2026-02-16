Meldingen
El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"

Amber
bron: ESPN

Karim El Ahmadi is kritisch op het spel van Owen Wijndal in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. De linksback viel al vroeg in na een blessure bij Oleksandr Zinchenko en stond vervolgens op minstens twee momenten 'te slapen', oordeelt El Ahmadi.

In de studio van ESPN wijst de voormalig middenvelder naar het moment van de 3-1 van Fortuna. "Bij de tegentreffer ging het mis bij Wijndal. Hij werd al eerder gewaarschuwd om de lijn te bewaken en stond toen te slapen, in de 43e minuut. Een minuut later valt de goal en staat hij weer te slapen", stelt El Ahmadi.

"Natuurlijk, het is echt zijn fout, maar er is wel heel weinig druk op de bal. Voor de 44e minuut staat Ajax wel hoog. Als achterhoede kan je wel een stap naar achteren zetten", zegt de oud-voetballer, terwijl hij beelden laat zien.

Over Josip Sutalo is El Ahmadi wel te spreken. "Sutalo maakte een eigen goal, maar speelde verder best prima. Hij oogde rustig aan de bal."

