El Ahmadi tempert hype rond Ajax-talent: "Nog geen Van Dijk"
Karim El Ahmadi vindt het nog veel te vroeg om Aaron Bouwman met Virgil van Dijk te vergelijken. Ajax-trainer Míchel Sánchez sprak na de 0-4 overwinning op Telstar zeer lovend over de negentienjarige verdediger en ziet overeenkomsten met de aanvoerder van Oranje. El Ahmadi erkent de ontwikkeling van Bouwman, maar wil niet zo ver gaan.
Míchel stak na afloop van het duel met Telstar de loftrompet over zijn jonge verdediger. "In mijn ogen heeft hij heel goed gespeeld", vertelde de trainer tijdens zijn persconferentie.
Toch ziet de Spanjaard ook voldoende verbeterpunten. "Hij moet nog verbeteren in het winnen van duels, het winnen van de tweede bal en zijn lichaamshouding in sommige momenten. Hij is een goed talent en ik verwacht dat hij zal blijven verbeteren, zal blijven leren en blijft werken. Naar mijn mening kan hij dan de nieuwe Virgil van Dijk worden. Dat is zijn speelstijl."
El Ahmadi ziet eveneens dat Bouwman stappen maakt nu hij structureel minuten krijgt bij Ajax. "Ik moet wel zeggen dat als hij meer minuten krijgt en dus meer speelt, hij wel beter begint te worden", vertelt de analist in Dit was het weekend op ESPN.
Helemaal overtuigd is de voormalig middenvelder van Feyenoord echter nog niet. "Maar vandaag had hij ook één moment dat hij wil instappen en dat heeft hij wel vaker gehad. Het is wel minder dan vorig seizoen."
Bouwman speelde in de eerste drie competitiewedstrijden telkens de volledige negentig minuten. Dat Míchel zoveel vertrouwen uitspreekt in zijn talent vindt El Ahmadi op zichzelf positief, maar de vergelijking met Van Dijk gaat hem voorlopig te ver.
"Het is wel een trainer die heel veel vertrouwen heeft", zegt El Ahmadi. "Maar ik kan nu niet zeggen dat hij de nieuwe Virgil van Dijk wordt."
Ook Kenneth Perez kijkt met enige verbazing naar dergelijke vergelijkingen rond jonge Ajax-spelers. "Dat heb je vaak gehoord over Ajax-spelers. Dat het de nieuwe Kevin De Bruyne wordt. Het is bijzonder."
El Ahmadi tempert hype rond Ajax-talent: "Nog geen Van Dijk"
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