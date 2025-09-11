El Ahmadi tipt Ajax: "Die drie zouden goed samen kunnen werken"

Karim El Ahmadi heeft scherpe kritiek geuit op Ajax. De 53-voudig international van Marokko, tegenwoordig analist bij ESPN, twijfelt aan de sterkte van het team onder leiding van trainer Johnny Heitinga. Toch ziet El Ahmadi ook potentie, vooral in een mogelijk trio bestaande uit Oscar Gloukh, Kasper Dolberg en Mika Godts.

"Ik had niet verwacht dat ze iedereen zouden wegspelen, maar tot nu toe zie ik met en zonder bal nog niet veel", zegt El Ahmadi in het ESPN-programma Voetbalpraat over Ajax. "Er is tot nu toe niet veel waar Ajax zich aan vast kan houden. In de Champions League heb je dat nodig. Ik ben benieuwd hoe het gaat als Ajax met deze manier van druk zetten tegen Inter speelt", vervolgt de oud-speler van onder meer FC Twente en Feyenoord.

Hoewel de vorm er op dit moment nog niet is, ziet El Ahmadi wel mogelijkheden in de selectie waar Heitinga over beschikt. "Hij moet een vast team vinden, vooral op het middenveld. Dan moet je hopen dat je met Itakura (Ko, red.) en Sutalo (Josip, red.) in de verdediging niet veel weggeeft", aldus de analist.

Ook Gloukh, deze zomer overgekomen van RB Salzburg met veel verwachtingen, moet een belangrijke rol gaan vervullen. "Als Dolberg erin komt is dat erg goed voor Gloukh. Die twee zijn goed in combinatievoetbal en kunnen uitstekend samenwerken. Ze missen diepte, dus dan heb je Godts op links nodig. Die drie zouden samen goed kunnen werken", besluit El Ahmadi.