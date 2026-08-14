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El Ahmadi tipt Ajax-doelwit: "Hij is echt een Feyenoord-jongen"

Bjorn
Karim El Ahmadi
Karim El Ahmadi Foto: © MTB-Photo

Lutsharel Geertruida wordt flink begeerd door de Nederlandse topclubs. Zowel Feyenoord, PSV als Ajax zou de verdediger van RB Leipzig aan de selectie willen toevoegen. Karim El Ahmadi denkt dat Geertruida echt een aanwinst is voor PSV.

"Ik weet niet of hij het gaat doen met zijn Feyenoord-verleden, maar Geertruida is een aanwinst voor elke top drie-club", zegt El Ahmadi bij Voetbalpraat op ESPN. De oud-Feyenoord krijgt de vraag of PSV een optie is voor Geertruida. "PSV wel? Ik denk dat Ajax wel net een stapje te ver gaat. Het gebeurt weleens, maar Geertruida is wel echt een Feyenoord-jongen en komt uit de eigen jeugd."

Hedwiges Maduro vraagt zich af hoe concreet de belangstelling is. "Er wordt nu geschreven dat er gesprekken zijn, maar niemand weet de inhoud. Ik kan met jou ook een gesprek aangaan en vragen: wil je koffie drinken? Dat wordt dan al omschreven als een gesprek. Hoe concreet is het? Of is het om te polsen? Je bent dan in gesprek, maar ook weer niet."

El Ahmadi verwacht dat de belangstelling van PSV verder gaat dan alleen informeren. "Je gaat niet zomaar bij een club aankloppen: we willen een speler hebben, terwijl Geertruida er niet voor openstaat. Met PSV verwacht ik wel dat hij ervoor openstaat, ook gezien zijn situatie bij Leipzig. Ik zou in zijn situatie niet snel voor Ajax kiezen, dan zou ik eerder voor PSV gaan."

Volgens Maduro wordt er ook een spelletje gespeeld door zaakwaarnemers. "De zaakwaarnemers voeren dit ook op, hè. Die bevestigen dat er gesprekken zijn. Dan denken andere clubs misschien ook: Ajax en PSV zijn in gesprek, dan komt er meer belangstelling los", besluit de analist.

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