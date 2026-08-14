El Ahmadi tipt Ajax-doelwit: "Hij is echt een Feyenoord-jongen"

"Ik weet niet of hij het gaat doen met zijn Feyenoord-verleden, maar Geertruida is een aanwinst voor elke top drie-club", zegt El Ahmadi bij Voetbalpraat op ESPN. De oud-Feyenoord krijgt de vraag of PSV een optie is voor Geertruida. "PSV wel? Ik denk dat Ajax wel net een stapje te ver gaat. Het gebeurt weleens, maar Geertruida is wel echt een Feyenoord-jongen en komt uit de eigen jeugd."

Hedwiges Maduro vraagt zich af hoe concreet de belangstelling is. "Er wordt nu geschreven dat er gesprekken zijn, maar niemand weet de inhoud. Ik kan met jou ook een gesprek aangaan en vragen: wil je koffie drinken? Dat wordt dan al omschreven als een gesprek. Hoe concreet is het? Of is het om te polsen? Je bent dan in gesprek, maar ook weer niet."