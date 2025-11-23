El Ahmadi verbijsterd: "Ik weet niet hoe Ajax dit gaat omdraaien"

Rio Ferdinand Podcast
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Volgens Karim El Ahmadi komt de historische 1-2 thuisnederlaag van Ajax tegen Excelsior niet als een verrassing. ESPN-collega Danny Koevermans keek met grote verbijstering naar de prestatie van de Amsterdammers.

"Ajax heeft al zoveel thuiswedstrijden gespeeld tegen de kleinere clubs en de tegenstanders zijn steeds beter. Dan zie ik het niet snel goedkomen", reageert El Ahmadi in het ESPN-programma De Eretribune.

Het is de eerste keer in de geschiedenis dat Excelsior wint in Amsterdam. "Je kunt ook niet echt een positief punt voor de volgende wedstrijden noemen bij Ajax", zegt El Ahmadi. "Verdedigend is het niet goed, aanvallend hebben we zoveel momenten gezien waarin de laatste pass verkeerd was. Ik weet niet hoe Ajax dit gaat omdraaien."

Koevermans is verbaasd. "Er zijn geen woorden voor, eigenlijk geloof je het niet. Ik sprak met twee Ajax-fans in de studio, die zitten in de acceptatiemodus. Het is echt vreselijk om te zien dat Ajax niet eens een vuist kan maken. Normaal gesproken kan Ajax een achterstand omdraaien tegen een ploeg als Excelsior, maar het is echt drama", aldus Koevermans.

