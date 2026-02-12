El Ahmadi voorspelt nieuwe trainer Ajax 1: "Toch best wel gek"

Jordi Cruijff greep deze week bij Ajax keihard in door Willem Weijs op non-actief te zetten, terwijl de Spaanse oefenmeester Oscar García werd aangesteld als nieuwe trainer van Jong Ajax. Karim El Ahmadi volgt de ontwikkelingen bij de club uit Amsterdam op de voet.

“Ik vind het wel mooi om te zien", sprak hij in het programma 'VoetbalPraat' op ESPN. "Natuurlijk zullen mensen zeggen dat je menselijk moet zijn, maar het is wel topvoetbal. De dingen die hij heeft gezegd over presteren, daarin heeft hij wel een punt. Je moet gewoon presteren”, zegt El Ahmadi.

“Hij is gekomen om te laten zien dat het om winnen gaat", constateert de voormalig profvoetballer, die niet verrast zou zijn als Oscar Garcia de nieuwe trainer van Ajax 1 gaat worden na dit seizoen. “Zou het niet zo zijn dat hij straks doorgeschoven wordt. Het is toch best wel gek dat je bij best wel goede clubs hoofdtrainer bent geweest en dat je dan nu ineens bij Jong Ajax gaat zitten? Ik vind het best wel raar", besluit El Ahmadi realistisch.