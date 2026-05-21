El Ahmadi waarschuwt: "Vooral dan is FC Groningen een goede ploeg"
Kees Kwakman en Karim El Ahmadi denken dat Ajax het heel lastig gaat krijgen tegen FC Groningen. De twee ploegen staan donderdagavond tegenover elkaar in de halve finale van de play-offs.
Ajax hoopt via de play-offs alsnog een Europees ticket te pakken na een teleurstellend seizoen, maar dat zal geen gemakkelijke opgave worden. "Het gaat heel lastig worden voor Ajax", voorspelt El Ahmadi in Voetbalpraat van ESPN. "Voor Ajax is het een zwaar seizoen. Als je dan nu nog play-offs moet spelen, wordt het sowieso een lastige wedstrijd."
De analist verwacht niet dat Ajax de ploeg van Dick Lukkien even oprolt. "Ik vind FC Groningen vooral tegen topploegen een goede ploeg", geeft hij aan. "Ik denk dat het sowieso een hele moeilijke wedstrijd wordt voor Ajax."
Kwakman voegt toe dat het gevoel bij Ajax momenteel niet heel goed is. "Ik heb echt het idee dat zij snakken naar het einde. Dan moet je nog play-offs spelen, en ook nog in een ander stadion", aldus de voormalig profvoetballer.
Ajax en FC Groningen trappen donderdagavond om 18.45 uur af in het Kras Stadion in Volendam.
