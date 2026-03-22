El Ahmadi wijst Ajax-dissonant aan: "Toen kwam er echt veel onrust"

De Japanse verdediger speelde een goede wedstrijd, maar moest er met een blessure vanaf. Zijn vervanger Wijndal had meer moeite met Anis Hadj Moussa, zag de analist. "Van Anis Hadj Moussa kwam de meeste dreiging bij Feyenoord en vooral toen Wijndal erin kwam. Ik denk dat de trainer van Ajax hoopt dat Tomiyasu snel beter wordt, want hoe Wijndal inviel... Toen kwam er echt veel onrust bij Ajax", stelt hij bij ESPN.

Ajax had aanvallend veel moeite om een vuist te maken tegen Feyenoord. "Beide teams speelden best wel gegroepeerd. Een Klaassen bijvoorbeeld heeft ruimte nodig om diep te lopen. In de kleine ruimte heeft hij niet echt de kwaliteiten om daar iets uit te halen", besluit El Ahmadi.