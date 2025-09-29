El Ahmadi wijst zwakke plek aan bij Ajax: "Dat baart wel zorgen"

Ajax won zaterdag in eigen huis met 2-1 van NAC Breda, maar Karim El Ahmadi was absoluut niet onder de indruk van de club uit Amsterdam. De voormalig profvoetballer toont zich kritisch over het spelersmateriaal en de technische staf.

"Ik heb ook het idee dat de staf niet weet wat de spelers kunnen", sprak hij bij Dit Was het Weekend op ESPN. "Gaaei bijvoorbeeld. Ik zou hem nooit in een viermansverdediging zetten, vooral niet als je wilt opbouwen. Dat is een en al onrust. Zo heb je er nog meer lopen bij Ajax", aldus El Ahmadi.

"Ik krijg het gevoel dat de Ajax-staf niet weet waar de spelers goed in zijn. Dat baart wel zorgen. Verdedigend en aanvallend lijken ze geen idee te hebben", vervolgt hij kritisch. "Ze hebben echt veel problemen. Ik zie weinig intelligente spelers. De backposities en de zes-positie zijn punten voor Ajax waar ze versterking moeten gaan zoeken", besluit El Ahmadi met een duidelijk advies voor technisch directeur Alex Kroes.