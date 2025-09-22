El Ahmadi zag 'heel matig' Ajax: "Dit was van allebei heel zwak"

Karim El Ahmadi was aanwezig bij de zeer vermakelijke topper. De ESPN-analist laat zich kritisch uit over de defensie van zowel Ajax als PSV.

"Het was een vermakelijke dag, zeker qua aantal doelpunten. Ik heb ook echt een paar hele goede goals gezien. Ik was zelf bij PSV - Ajax en dat was een beetje zoals ze allebei hun seizoen beleven tot nu toe: wisselvallig", aldus El Ahmadi op ESPN.

"Als toeschouwer heb ik me zeker vermaakt. Het had ook 5-5 kunnen worden, met veel kansen aan beide kanten. Aanvallend zag het er aan beide kanten bij vlagen heel mooi uit, maar verdedigend was het heel matig", vervolgt hij.

Met name de tegendoelpunten wekten bij El Ahmadi verbazing op. "Bijna alle lopende mensen stonden direct vrij voor de goal. Zeker op internationale schaal was dit van allebei heel zwak."