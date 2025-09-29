Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Het laatste Ajax Nieuws

El Ahmadi zeer kritisch op Ajax: "Niveau van een degradatieteam"

Gijs Kila
bron: Dit Was Het Weekend
Karim El Ahmadi
Karim El Ahmadi Foto: © BSR Agency

Na zeven speelrondes is Feyenoord de trotse koploper van de VriendenLoterij Eredivisie. De Rotterdammers hebben drie punten voorsprong op PSV en vier op Ajax, dat op plek drie volgt. Volgens ESPN-analist Karim El Ahmadi liggen de Rotterdammers momenteel duidelijk voor op hun concurrenten.

"Als je ziet, vooral wat ze verdedigend doen, vind ik dat van het niveau van een degradatieteam", zei El Ahmadi. "Ik vind het er niet uitzien. Als je ziet hoe open ze zijn, vind ik dat echt schrikken als oud-speler. Vooral als je de wedstrijd van Ajax ziet. Ik ga een wedstrijd analyseren en dan wil je dingen opschrijven die wél en niet goed zijn gegaan, maar bij Ajax kon ik bijna niks vinden wat wél goed is gegaan. Misschien een Gloukh die het verschil maakte."

Collega-analist Kenneth Perez sloot zich deels aan bij de kritiek, maar zag ook iets positiefs. "Wat wel goed ging, is dat je zó matig speelt en toch drie punten pakt. Dat is wat goed gegaan is. Dat is natuurlijk belangrijker dan het spel op de hele korte termijn. Je wil je spel natuurlijk wel ontwikkelen, maar wel de punten pakken."

Perez ziet nog een lange weg voor Ajax. "Het is aan Ajax om het beter voor elkaar te krijgen, met een beter plan en meer duidelijkheid. Dat is op dit moment ver te zoeken, dus knap als ze dat op korte termijn voor elkaar krijgen", aldus de Deen in het programma Dit Was Het Weekend.

