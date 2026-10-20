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El Ahmadi ziet talenten van Ajax uitblinken: "Vond hem echt goed"

Niek

Ajax won zondag met 2-5 op bezoek bij FC Groningen en Karim El Ahmadi was onder de indruk van de club uit Amsterdam. De voormalig profvoetballer, die zelf onder andere bij FC Twente en Feyenoord speelde, heeft genoten van de 'jonkies' in de achterhoede: Aaron Bouwman en Dies Janse. 

"Ik vond ze allebei heel sterk spelen", sprak hij bij Dit Was Het Weekend op ESPN. "Dat heeft ook te maken met hoe je als team speelt, maar ik vond Dies Janse (die vorig seizoen nog werd uitgeleend aan FC Groningen, red.) spelen alsof hij al jaren in de basis staat bij Ajax. Ik vond hem echt goed", aldus El Ahmadi. 

"Het ziet er ook wel beter uit als je dichter bij elkaar speelt", beseft hij. "Bouwman maakt op mij een rustige indruk. Dus zij speelden echt wel goed. Het is misschien ook wel lekker dat ze Nederlands kunnen praten met het coachen allebei met Amrabat die er kort voor stond, want iedereen kwam in zijn kracht. Ik heb een goede reactie gezien op de Europese wedstrijd en een goed Ajax met een goed plan." 

"Iedereen bij Ajax kwam in zijn kracht door de tactiek die ze gehanteerd hebben. Ze hebben ervoor gezorgd dat Groningen nooit kon counteren tegen Ajax", legt hij uit. "Ik vond Ajax in balbezit en balverlies dat ze dichter bij elkaar stonden. Ik heb dit Ajax heel vaak ver uit elkaar zien staan en als je dan balverlies lijdt, lopen ze zo op goal. Dat was totaal niet het geval", besluit El Ahmadi over het duel in Groningen.

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