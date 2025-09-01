AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-09-01
Brian Brobbey
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
2025-08-27
James McConnell
Het laatste Ajax Nieuws

El Ahmadi ziet 'grote fout' bij Ajax: "Zelfmoord voor veel spelers"

Voetbal
Cherine Benjmil
Karim El Ahmadi bij ESPN
Karim El Ahmadi bij ESPN Foto: © NESimages

Ajax’ transferbeleid deze zomer is volgens Kenneth Perez ondoorzichtig. De ESPN-analist vindt dat trainer John Heitinga over te veel kleine spelers beschikt.

Heitinga was na het 1-1 gelijkspel tegen FC Volendam kritisch op de duelkracht van zijn spelers, iets wat Perez begrijpt. Het zijn allemaal kleine spelers. Dan is het logisch dat je alle duels verliest", begint de Deen bij Dit Was Het Weekend. Karim El Ahmadi kon zijn ogen nauwelijks geloven. "Het was net Jong Ajax."

Perez vervolgt: "Als je klein van stuk bent, moet je vreselijk goed zijn aan de bal. Maar dat zijn ze niet. Dan kom je in de problemen. Dit is een best wel gekke situatie. Ajax heeft een keuze gemaakt voor aantrekkelijker voetbal, maar dan moet je wel spelers hebben en kopen die dat kunnen uitvoeren."

Perez plaatst grote vraagtekens bij het transferbeleid onder technisch directeur Alex Kroes. "Leuk en aardig dat ze twee spelers (Oscar Gloukh en Raúl Moro, red.) hebben gekocht, die je ook van De Toekomst had kunnen halen. Ze worden continu weggezet", stelt hij. 

"Als leiding had ik dan gedacht: we hebben qua gestalte al een heel kleine selectie, misschien moeten we dan fysieke kracht en volwassenheid toevoegen", zegt de oud-speler van Ajax. "Bij Volendam zie ik dan een speler, Gibson Yah (ex-Ajax)... Zó ziet een moderne voetballer eruit."

El Ahmadi constateert dat er in Amsterdam een grote fout is gemaakt. "Ajax heeft gewoon alles waar de spelers zich vorig seizoen aan konden vasthouden overboord gegooid. Dit is zelfmoord voor veel spelers", aldus de ESPN-analist.

Kenneth Perez Karim El Ahmadi
