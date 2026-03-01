El Ahmadi ziet misser Ajax: "Als je ziet wat ze nu op 10 hebben"

Tjaronn Chery blijft ook op 37-jarige leeftijd indruk maken in de Eredivisie. Tijdens de rust van het duel tussen N.E.C. en Fortuna Sittard spraken de analisten bij ESPN vol lof over de routinier, die volgens hen nog altijd van grote waarde is, en dat ook voor de traditionele topclubs zou kunnen zijn. Waaronder dus Ajax.

"Zeker, alles moet van hem komen. Je zag het ook bij Sparta-uit, toen was hij er niet en zag je wel een verschil", klinkt het lovend over Chery. De middenvelder begon destijds wel in de basis op Het Kasteel, maar viel al na zeven minuten uit, waarna N.E.C. genoegen moest nemen met een 1-1 gelijkspel.

"Nee, het verbaast mij niet dat Chery dit hele seizoen zo goed is", vervolgt El Ahmadi. "Ik ken hem al van jongs af aan en ik weet echt wel wat hij kan. Het was misschien een laatbloeier, maar vanaf zijn jonge jaren wist je al dat het echt een fantastische speler was. Toen hij uit Israël wegging, waren er eigenlijk weinig clubs die het aandurfden met hem. Ik denk dat ze nu echt wel spijt hebben dat ze een speler als Chery niet hebben gehaald. Ik denk alle topclubs wel", stelt de analist.

Daar nuanceert hij zijn woorden nog enigszins. "PSV misschien niet, maar ik denk dat hij bij elke club echt wel van waarde had kunnen zijn", aldus El Ahmadi. "Als je ziet wat Ajax nu 'op 10' heeft staan... En bij Feyenoord denk ik ook wel dat het een speler zou kunnen zijn die het verschil kan maken. Het is ook niet dat hij het niet heeft laten zien op hoog niveau. Voor Maccabi Haifa heeft hij ook tegen Paris Saint-Germain gescoord in de Champions League. Toen hij voor het eerst terugkwam was hij 33. Ik vind: je moet kijken wat hij de afgelopen drie jaar gedaan heeft. En ook zijn data, dat was allemaal prima."

Ook Ronald Waterreus sluit zich daarbij aan. "Ik kan me bij een topclub wel voorstellen dat hij daar niet dezelfde rol zou hebben die hij nu bij N.E.C. heeft, maar bij een aantal topclubs zou hij zeker van waarde kunnen zijn. Zo'n speler zou bijvoorbeeld voor AZ ook een hele belangrijke stap kunnen zijn, om de volgende stap te zetten. Allemaal jonge spelers, het is hartstikke leuk, maar je hebt ook mensen nodig die weten hoe het spelletje gespeeld moet worden. En dat is hij wel bij uitstek", besluit de oud-doelman.